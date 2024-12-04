«Гран-при Нидерландов» покинет календарь «Формулы-1» после сезона-2026

Этап «Формулы-1» в Нидерландах исключат из календаря после сезона-2026.

«После долгих размышлений и обсуждений промоутер принял решение не оставаться в календаре после 2026 года», — пишет пресс-служба «Формулы-1».

В нынешнем сезоне победителем «Гран-при Нидерландов» стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был вторым, а тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

«Гран-при Нидерландов» проводится на автодроме в Зандворте с 2021 года. Ранее соревнования проходили на этом автодроме с 1948 по 1985 год.