«Гран-при Португалии» заменит этап в Китае в календаре сезона-2023 «Формулы-1»

«Гран-при Португалии» заменит «Гран-при Китая» в календаре чемпионата «Формулы-1» сезона-2023, сообщил в своих социальных сетях португальский комментатор Жоао Карлос Кошта.

«В скором времени будет принято решение о замене «Гран-при Китая» на этап в Португалии. Не хватает мелких деталей, которые должны быть утверждены на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту, который пройдет 9 декабря в Болонье. Португальские фанаты, какой прекрасный рождественский подарок!» — написал Кошта в соцсетях.

В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае прошел в 2019 году. После этого гонки отменяли из-за пандемии коронавируса.

В 2023 году «Формула-1» должна провести рекордные 24 гонки в сезоне.