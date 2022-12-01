Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:50

«Гран-при Португалии» заменит этап в Китае в календаре сезона-2023 «Формулы-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Гран-при Португалии» заменит «Гран-при Китая» в календаре чемпионата «Формулы-1» сезона-2023, сообщил в своих социальных сетях португальский комментатор Жоао Карлос Кошта.

«В скором времени будет принято решение о замене «Гран-при Китая» на этап в Португалии. Не хватает мелких деталей, которые должны быть утверждены на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту, который пройдет 9 декабря в Болонье. Португальские фанаты, какой прекрасный рождественский подарок!» — написал Кошта в соцсетях.

В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае прошел в 2019 году. После этого гонки отменяли из-за пандемии коронавируса.

В 2023 году «Формула-1» должна провести рекордные 24 гонки в сезоне.

Формула-1
1
Читайте также
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Формула-1» изучает возможность искусственного замедления лидера во время гонки

«Феррари» отказалась от приглашения Вассера на роль руководителя команды