Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:29

«Гран-при Саудовской Аравии» останется в Джидде минимум до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Гран-при Саудовской Аравии» будет проводиться на трассе в Джидде как минимум до 2027 года.

Как сообщает Motorsport, изначально организаторы планировали сделать трассу в Джидде временной, а уже через пару лет переехать на совершенно новый автодром в городе-парке Киддия. Теперь же планы пересмотрели и провели ряд модернизаций объектов инфраструктуры.

Также организаторы договорились об обмене датами проведения гонки с «Гран-при Австралии» в 2024 году. Сделано это было с той целью, чтобы избежать наложения проведения «Гран-при Саудовской Аравии» на Рамадан. В 2024 году Рамадан будет проходить с 10 марта до 9 апреля.

Ранее «Формулы-1» утвердила календарь чемпионата мира в 2023 году.

Источник: Motorsport
Формула-1
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским
В Приморье локализован пожар на складе с алкоголем
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вольф заявил, что в «Мерседесе» нашли недостатки прошлогодней машины