Норрис выиграл квалификацию «Гран-при Сингапура», Ферстаппен — 2-й

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул-позицию на «Гран-при Сингапура».

В квалификации он проехал лучший круг за 1 минуту 29,525 секунды.

Второе время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,203). Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+0,316).

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в третьем сегменте. Сессию прервали красными флагами. Испанец не показал времени и занял 10-е место. У Шарля Леклера обнулили результат круга из-за нарушения границ трассы во втором повороте. Он стал 9-м.

Гонка «Гран-при Сингапура» пройдет в воскресенье, 22 сентября. Начало — в 15.00 мск.