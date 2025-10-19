Видео
19 октября, 23:39

Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Норрис стал вторым, Пиастри — пятый

Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл основную гонку на «Гран-при США».

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал всю дистанцию. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший победителю 7,959 секунды. На третьей строчке — гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +15,373 секунды).

Лидер личного зачета «Формулы-1» и партнер Ландо Норриса по команде Оскар Пиастри занял пятую позицию.

Пиастри продолжает возглавлять личный зачет с 346 очками. Ландо Норрис (332) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (306) идет третьим.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мексике с 24 по 26 октября.

14

  • Колобок Колобков

    " не всё зависит от Макса: если он выиграет 5 гонок и 2 спринта, то наберёт на 37 очков больше, чем любой другой пилот; а его отставание от лидирующего Пиастри 40 очков." (с) Ересь написана полная, видимо чел под грибами... Отрыв Макса от Пиастри уже вообще никого не интересует, ибо Маки сделали ставку на английскую девочку. И в этом и есть шанс Макса. Пока Маки будут душить одного из своих пилотов ( и лидера чемпионата на секундочку ), Макс вполне может обойти обоих. Буду очень счастлив, если в итоге Макс возьмёт титул с плюсом в 1-2 очка. Вот тогда все вспомним Монцу и приказ Оскару пропустить девчушку... И это почти наверняка сломает карьеру Оскару...

    20.10.2025

  • Blind.Piew

    - Спокойная победа Ферстаппена, пролидировав всю гонку; Леклер отсёк Норриса от борьбы за победу. Но в чемпионате по-прежнему не всё зависит от Макса: если он выиграет 5 гонок и 2 спринта, то наберёт на 37 очков больше, чем любой другой пилот; а его отставание от лидирующего Пиастри 40 очков. - Хорошая гонка у Цуноды: он её выиграл во втором дивизионе, отыграв 6 позиций. - Хюлькенберг отыграл 3 позиции и финишировал в очках, восьмым. - Все были на тактике одного пит-стопа, кроме Албона и Бортолето на двух, а хард использовали лишь трое пилотов; альтернативные тактики никому не помогли. - Лучший старт был у Цуноды (+3 позиции) и Окона (+2); худший старт - у Расселла, Алонсо, Колапинто и Албона (по -2). - Больше всего позиций выиграли Стролл (+7), Цунода (+6), Албон и Хаджар (по +4); больше всего проиграли - Антонелли (-6; из-за столкновения с Сайнсом) и Гасли (-5), а среди лидеров - Расселл (-2). - Я насчитал 29 обгонов; больше всего - у Албона (5), Леклера, Стролла и Антонелли (по 4).

    20.10.2025

  • Тытож

    Потому что это тупой клобок, все на форуме об этом знают:grinning:

    20.10.2025

  • хохол сдох - день неплоx

    Очень важная инфа, держи в курсе.

    20.10.2025

  • хохол сдох - день неплоx

    Странное у тебя представление о нытье. Ну и да, самовозов не существует.

    20.10.2025

  • хохол сдох - день неплоx

    Тыскозал жпг

    20.10.2025

  • Apei

    у тапка в этом сезоне шанса нет, даже если ещё пару гонок возьмёт

    20.10.2025

  • freak

    колоб, почему ты про Норриса и про Макларен вечно какую-то муйню пишешь? ты грёбыный больной психопат?

    20.10.2025

  • Серж Арбузов

    Когда наши там гоняли был ещё какой-то интерес! А щас ваще пох!!!! Ферстапены куяфены...

    20.10.2025

  • Женек10

    Если Макларен доиграется и тапок возьмет чемпионат - это будет самый эпичный слив на моей памяти, даже 2007 проиграет. Пора уже жертвовать кем-то. Если бы Ландо долго оставался на трассе перед пит стопом, то и Макс терял бы время. Клоуны из маков. Тапок хоть ныть перестал, получив самовоз во второй половине чемпионата

    20.10.2025

  • hottie

    Спринт ну в разы веселее был. Тут прямо скукота конкретная. По сути всю гонку смотрели за парочкой Норрис-Леклер, тк больше там и близко в лидирующей группе борьбы не было после стратовых разменов.

    19.10.2025

  • Колобок Колобков

    Боже....Насколько же беспомощна девочка Ланда... Уже и Оскара команда отцепила, он где-то там борется за 5 место....А девочка ноет- я самая медленная....Впервые на моей памяти уже гоночный инженер прямым текстом говорит- закрой рот, остуди шины и обгоняй Леклера, который медленнее тебя... И неужели это существо боссы Маков хотят видеть чемпионкой ????? Это недоразумение ещё хуже Менселла, чур меня....:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting: Ну а Макс- машина. Он будет выжимать всё до послденего круга сезона. Оскару Пиастри- моё сочувствие. Команда всё дала понять. Или Ланда чемпионка, или никто.

    19.10.2025

  • Скиталец

    Макс, молорик! Этот парень безусловно крут. Эх.. сложно будет чемп выиграть, но.. все возможно)

    19.10.2025

  • PvsZ

    Сейчас достаточно ещё раз кое-кому приехать в стену, и вечер перестанет быть томным.

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Формула-1
    Макларен
    Ред Булл
    Ландо Норрис
    Макс Ферстаппен
    Оскар Пиастри
