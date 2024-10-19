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Сегодня, 21:36

Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при США», Сайнс — 2-й, Норрис — 3-й

Ана Горшкова
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото USA Today Sports
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринте «Гран-при США».

Второе время в Остине показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+3,882 секунды). Третьим стал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+6,240).

В топ-5 также попали пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал шестым в спринте.

В ночь на 20 октября на «Гран-при США» пройдет квалификация к воскресной гонке. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основная гонка состоится 20 октября в 22.00 (мск).

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен

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