Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», Ферстаппен — второй

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании».

Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.

Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в девятый раз.

Великобритания

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 1,465

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 7,547

4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 12,429

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 47,318

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 55,722

7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 56,569

8. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 63,577

9. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 68,387

10. Юки Цунода (Япония, RB) — 79,303

11. Логан Сарджент (США, Williams) — 88,960

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 90,153

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1круг

14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1круг

15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1круг

16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2 круга

17. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2 круга

18. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга

Не финишировали: Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ), Пьер Гасли (Франция, Alpine)