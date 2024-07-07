Сегодня, 18:28
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании».
Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.
Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в девятый раз.
Великобритания
Чемпионат мира
12-й этап
«Гран-при Великобритании»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 1,465
3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 7,547
4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 12,429
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 47,318
6. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 55,722
7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 56,569
8. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 63,577
9. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 68,387
10. Юки Цунода (Япония, RB) — 79,303
11. Логан Сарджент (США, Williams) — 88,960
12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 90,153
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 1круг
14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1круг
15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1круг
16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2 круга
17. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2 круга
18. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга
Не финишировали: Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ), Пьер Гасли (Франция, Alpine)