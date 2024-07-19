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Сегодня, 19:17

Норрис выиграл вторую практику «Гран-при Венгрии», Ферстаппен — второй

Руслан Минаев
Ландо Норрис.
Фото Reuters
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Гонщик «Макларен» Ландо Норрис выиграл вторую практику «Гран-при Венгрии» с результатом 1 минута 17,788 секунды.

Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отстав от лидера на 0,243 секунды. Третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари» — 0,397 секунды.

Победителем первой практики стал Сайнс.

13-й этап «Формулы-1» сезона-2024 проходит на автодроме «Хунгароринг». Третья практика и квалификация запланированы на субботу, 20 июля, — в 13.30 и 17.00 мск соответственно. Основная гонка пройдет в воскресенье, 21-го числа, в 16.00 мск.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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Сайнс выиграл первую практику на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен — второй