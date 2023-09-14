Гуаньюй Чжоу продлил контракт с «Альфа Ромео»

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу продлил контракт с «Альфа Ромео».

24-летний пилот подписал новое соглашение с командой, которое будет действовать до конца 2024 года.

В сезоне-2024 «Альфа Ромео» будет выступать в том же составе, что и сейчас, — соглашение с другим гонщиком — Валттери Боттасом также рассчитано до конца 2024 года.

Резервным пилотом команды в следующем сезоне будет Тео Пуршер.

Гуаньюй Чжоу является основным пилотом «Альфа Ромео» с 2022 года, его лучший результат в «Формуле-1» — восьмое место на «Гран-при Канады» в прошлом сезоне.

После 14 этапов сезона-2023 китаец занимает 16-е место в личном зачете с 4 очками.