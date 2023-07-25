Штайнер: «Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Мало кто готов рисковать»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что новичкам в данный момент стало сложнее пробиваться в «Формулу-1».

«Учитывая текущее положение вещей в «Формуле-1», потенциал гонщика — это та величина, которую очень сложно определить. Очень сложно найти пилота, который будет действительно хорош. Взять того же Оскара Пиастри. Ему стоит отдать должное, он действительно выдающийся талант. Но потом мы переходим к истории Ника де Вриса. Ника точно нельзя назвать плохим гонщиком. Но он не справился.

Новичкам становится все труднее пробиваться в «Ф-1». Сейчас хороши все команды. У нас нет отстающих. И поэтому для команд так важно наличие опытных пилотов. Никто больше не отдаст место в команде новичку за 10-15 миллионов долларов. Так что талантливым пилотам стало еще сложнее переходить из «Ф-2» и «Ф-1». Просто потому что мало кто готов так рисковать», — приводит слова Штайнера Ekstra Bladet.

В июле 2023 года Ника де Вриса уволили из «Альфа Таури», взяв на его место Даниэля Риккардо. В этом сезоне гонщик провел десять гонок в составе команды.