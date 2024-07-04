«Хаас» должен вернуть гоночный болид компании «Уралкалий» по решению арбитража

В пресс-службе ПАО «Уралкалий» рассказали, что американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» по решению арбитража должна. вернуть компенсацию за расторжение контракта с компанией «Уралкалий» и гоночный болид

«Уралкалий» надеется, что «Хаас» выполнит решение трибунала и вернет гоночный автомобиль в установленные сроки, а также выплатит причитающуюся задолженность как можно скорее", — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В июне арбитражный трибунал рассмотрел по швейцарским правилам арбитража спор между «Уралкалием» и командой «Хаас» касательно расторжения спонсорского договора и обязал американскую команду немедленно выплатить российской компании неиспользованную сумму аванса, а также проценты и пошлины сроком до 13 июня.