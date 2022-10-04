«Хаас» и Шумахер начали переговоры о новом контракте

В прошедшие выходные в Сингапуре состоялись переговоры между руководством «Хааса» и Миком Шумахером, сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, стороны обсуждали возможное продлении контракта. Действующее соглашение Шумахера с «Хаасом» заканчивается в декабре 2022 года.

Ранее руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что команда рассматривает кандидатуру 23-летнего немца на сезон-2023.

Шумахер с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», его напарник по команде Кевин Магнуссен с 22 баллами находится на 14-й строчке.