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Сегодня, 14:52

«Хаас» и Шумахер начали переговоры о новом контракте

Анна Горшкова
Корреспондент

В прошедшие выходные в Сингапуре состоялись переговоры между руководством «Хааса» и Миком Шумахером, сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, стороны обсуждали возможное продлении контракта. Действующее соглашение Шумахера с «Хаасом» заканчивается в декабре 2022 года.

Ранее руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что команда рассматривает кандидатуру 23-летнего немца на сезон-2023.

Шумахер с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», его напарник по команде Кевин Магнуссен с 22 баллами находится на 14-й строчке.

Источник: https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-mick-schumacher-in-gespraechen-mit-haas-fuer-cockpit-in-der-saison-2023/12711693/35311
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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В «Уильямс» сообщили, что рассматривают кандидатуру Шумахера на сезон-2023