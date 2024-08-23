«Хаас» намерен закрыть все долги перед «Уралкалием»

В команде «Формулы-1» «Хаас» заявили, что намерены полностью погасить задолженность перед российской компанией «Уралкалий». Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на портал RacingNews365.

Ранее суд постановил, что «Хаас» обязан выплатить «Уралкалию» компенсацию. По информации сайта Motorsport, компания требовала выплатить 20 миллионов евро: 12 миллионов затраченных на команду средств и 8 миллионов компенсации. В июле стало известно, что «Хаас» не произвел выплаты в указанные сроки, несмотря на соответсвующее решение Швейцарского арбитражного суда.

«Хаас» намерен выплатить все суммы, причитающиеся «Уралкалию» в соответствии с арбитражным решением, и споров по поводу их размера нет. «Хаас» работает со своими юристами над тем, чтобы обеспечить соответствие платежа всем соответствующим законам и нормам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии о санкциях. Мы продолжим работать с «Уралкалием» в ближайшие дни, чтобы окончательно решить этот вопрос", — говорится в заявлении команды.

Как утверждает RacingNews365, «Уралкалий» потребовал полного ареста активов команды по окончании Гран-при Нидерландов (23-25 августа).

В сезоне-2021 за «Хаас» выступал российский пилот Никита Мазепин, чьим отцом является бизнесмен Дмитрий Мазепин (заместитель председателя совета директоров «Уралкалия» в 2007-2022 годах). В 2022 году команда расторгла контракт с Мазепиным-младшим.