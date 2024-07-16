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Сегодня, 16:47

«Хаас» не исполняет решение Швейцарского арбитража в пользу «Уралкалия»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Команда «Хаас» на «Гран-при Великобритании».
Фото Global Look Press
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В соответствии со вступившим в силу решением Швейцарского арбитражного трибунала от 12 июня 2024 года команда «Формулы-1» «Хаас» была обязана немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого ею договора с «Уралкалием», включая проценты и издержки на арбитраж.

Помимо этого, трибунал дал «Хаас» один месяц на то, чтобы вернуть «Уралкалию» гоночный болид команды сезона 2021 года. Он должен быть возвращен в соответствии с условиями спонсорского договора, который боссы «Хаас» расторгли в одностороннем порядке в марте 2022 года.

Однако ни денежные средства (а также проценты и издержки) не были выплачены, ни гоночный болид не был возвращен, несмотря на наступление срока исполнения решения трибунала. «Хаас» также оставила без ответа отправленное в начале июля письмо «Уралкалия» с вариантами доставки гоночного болида. Проценты на присужденную денежную сумму продолжают нарастать.

«Неисполнение «Хаас» требуемых действий является грубым нарушением решения арбитражного трибунала, в котором обе стороны договорились разрешать споры, — сказал «СЭ» представитель «Уралкалия». — Это придает новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража. Всем текущим и потенциальным спонсорам «Хаас» стоит знать, какое отношение их может ожидать со стороны Haas F1 Team».

Владельцем команды является американский бизнесмен, основатель Haas Automation Джин Хаас.

Формула-1
Хаас
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