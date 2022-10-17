Хаас заявил, что большое количество аварий является главной проблемой Шумахера

Владелец команды «Формулы-1» «Хаас» Джин Хаас назвал главную проблему гонщика американского коллектива Мика Шумахера.

«В этом виде спорта, когда ты вроде как начинающий гонщик и разбиваешь машины, спорт просто не позволяет этого — это слишком дорого. Я думаю, что у Мика большой потенциал, но вы знаете, что он стоит целое состояние, и он разбил много машин, которые стоили нам много денег, которых у нас просто нет. Если ты приносишь нам очки, как Макс Ферстаппен, и при этом иногда разбиваешь машины, мы с этим разберемся. Но когда ты за пределами десятки и разбиваешь машины, это очень сложно», — приводит слова Хааса Gradprix247.

По сообщениям СМИ, за 2022 год Шумахер разбил машин на сумму почти в 5 миллионов долларов.

За четыре этапа до конца 23-летний немец занимает 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен занимает 14-ю позицию с 22 очками.

Контракт Шумахера с американской командой заканчивается в конце текущего сезона.