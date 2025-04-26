Хаджар: «Я — первый араб в «Ф-1», и это исторический момент»

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, дебютирующий в этом сезоне, заявил о своей двойной культурной принадлежности и важности своего статуса как первого арабского гонщика в истории «Формулы-1».

«Я чувствую связь и с Францией, где вырос, и с Алжиром, откуда родом мои родители. В моей комнате висят оба флага — это часть моей идентичности. Я — первый арабский пилот, пробившийся в «Формулу-1». Это огромное событие, хотя, кажется, оно прошло незамеченным для многих. Но для меня и для тысяч фанатов в арабском мире это настоящий прорыв», — рассказал Хаджар Reuters.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.