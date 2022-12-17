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Сегодня, 11:49

Бывший пилот «Ф-1» — о переходе Шумахера в «Мерседес»: «Возможно, Штайнер упустил великий талант»

Штук высказался о переходе Шумахера в «Мерседес»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук прокомментировал решение Мика Шумахера присоединиться к «Мерседесу» в качестве резервного пилота.

«Для Мика важно вернуться туда, где он получит поддержку. Плохо, что нет постоянного места в «Формуле-1», но в «Мерседесе» у него будет возможность держать себя в форме. Он быстро вольётся в команду. На этом этапе карьере год работы с такой топ-командой как «Мерседес» может иметь большое значение. К тому же жизнь непредсказуема: кто-то может выбыть по какой-то причине — и Мик там. Хороший пример — Ник де Врис. Пилотам нужна поддержка, комфорт, а Штайнеру это не удавалось. Он на это не способен и, возможно, упустил великий талант. Для Мика 2023 год должен стать чистым листом», — приводит слова Штука Motorsport-Total.

В сезоне-2022 23-летний немец занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Шумахера в составе «Хааса» сменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Ранее сообщалось, что Шумахер прекратил сотрудничество с «Феррари» и в 2023 году станет третьем пилотом «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Хаас
Мик Шумахер
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