Бывший пилот «Ф-1» Штук: «Экклстоун бы выкинул Ферстаппена, если бы тот ослушался командного приказа»

Штук считает, что Экклстоун применил бы санкции к Ферстаппену, если бы он не выполнил приказ команды

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук поделился мнением о поведении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который не отдал позицию своему напарнику Серхио Пересу на «Гран-при Бразилии», несмотря на приказ команды.

«Это очевидная ошибка. На мой взгляд, сказался недостаток дисциплины. Он должен был просто пропустить Переса. После инцидента я разговаривал с Берни Экклстоуном по телефону. Он высказался очень четко: если бы один из его пилотов ослушался приказа, Берни бы его выкинул. На месте руководителя я бы тоже наказал пилота. Первое правило «Формулы-1» — безусловное исполнение командных приказов. Гонщики подписывают контракт. К тому же Перес в последние годы сильно помогал Ферстаппену. Ради него он пошел бы на многое. Так что понять ситуацию еще сложнее. Могут ли быть проблемы между напарниками в предстоящем сезоне? Посмотрим. Надеюсь, нет, потому что состав Ферстаппен-Перес — идеальный для «Ред Булл». Макс понимает, что напарник сделает для него все. Как правило, это должно работать и в обратную сторону. Не во всех командах существует такое единство, однако, безусловно, эта структура пострадала», — приводит слова Штука Eurosport.

После «Гран-при Бразилии» сообщалось о конфликте между напарниками австрийской команды. Тогда нидерландец отказался отдавать мексиканцу позицию, несмотря на приказ команды. Позже СМИ сообщали, что Ферстаппен так отомстил Пересу за аварию в квалификации «Гран-при Монако», где мексиканец якобы специально разбил болид и испортил напарнику быстрый круг.

25-летний Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом мира. 32-летний мексиканец занял третье место в личном зачете, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру 4 очка в борьбе за вице-чемпионство.