Марко: «Мы ведем переговоры с Сайнсом, но у него есть очень выгодное предложение от «Ауди»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что команда ведет переговоры с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Испанский автогонщик покинет «Скудерию» по окончании сезона-2024. В начале февраля итальянская команда объявила о подписании контракта с семикратным чемпионом мира Льюсом Хэмилтоном.

«Мы с ним ведем переговоры, он проводит свой лучший сезон в «Формуле-1», но у него есть очень выгодное предложение от «Ауди», которое мы не можем превзойти. Мы знаем Сайнса еще по временам «Торо Россо», когда он выступал с Максом. Тогда его очень задело, что мы в «Ред Булл» сделали ставку на Ферстаппена, а не на него», — приводит Marca слова советника команды.

Ранее появилась информация о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес» на фоне конфликта между его отцом Йосом и руководителем «быков» Кристианом Хорнером. Соглашение Серхио Переса с австрийской командой рассчитано до конца 2024 года. Однако, по информации it.motosport, «Ред Булл» рассматривает однолетнюю сделку с мексиканцем.