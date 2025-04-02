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2 апреля, 13:26

Хельмут Марко: «Ферстаппен дал понять, что Лоусона заменили слишком рано»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о реакции Макса Ферстаппена на решение заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду.

«Он дал понять, что Лоусона заменили слишком рано, но при этом он осознает, в каком положении мы находимся. Макс отлично поладит со своим новым товарищем по команде. Юки действительно готов к сотрудничеству. К тому же с ним удобно работать», — приводит слова Марко oe24.

27 марта Цунода, ранее выступавший за «Рейсинг Буллз», заменил Лоусона в «Ред Булл». Первым его этапом будет «Гран-при Японии», которое пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Юки Цунода
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