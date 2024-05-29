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Сегодня, 14:24

Марко — об ущербе от аварии Переса: «Бюджет дальнейших разработок сократится на 3 миллиона долларов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что авария гонщика команды Серхио Переса на «Гран-при Монако» обойдется примерно в 3 миллиона долларов.

Перес попал в аварию на первом круге гонки в Монако после столкновения с Кевином Магнуссеном из «Хаас».

«Очевидно, что эта ситуация повлияет на нас. Потому что команде нужно будет думать, что именно делать с машиной. И из-за аварии бюджет дальнейших разработок сократится на 3 миллиона долларов. В худшем случае это действительно скажется на процессе работы над развитием болида», — приводит слова Марко Racingnews365.

На данный момент лимит расходов команд «Формулы-1» составляет 135 миллионов долларов.

Макс Ферстаппен. Разгром «Ред Булл» в Монако. «Феррари» и «Макларен» начали догонять Ферстаппена?
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
Хельмут Марко
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Гельмут Марко рассказал, что повреждения болида Переса обойдутся «Ред Булл» в два-три миллиона