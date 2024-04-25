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Сегодня, 11:27

Хельмут Марко восхитился прогрессом Ферстаппена

Виктория Кравченко
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил прогресс пилота команды Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Он заявил, что спортсмен становится все лучше и лучше.

«Мы продолжаем двигаться вперед шаг за шагом даже на спринтерском этапе, как в Шанхае, во время свободных тренировок, а затем сразу в спринт-квалификации. Между Максом и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе царит гармония», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.

Он отметил, что пилот стал терпеливее и сосредоточеннее.

В этом сезоне нидерландец стал победителем 4 этапов из 5.

Шестой этап «Формулы-1» пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.

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