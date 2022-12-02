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Сегодня, 11:40

Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» будет самым сильным конкурентом для «Ред Булл» в сезоне-2023

Алина Савинова
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Спортивный консультант «Редд Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, кто будет самым сильным конкурентом для команды в сезоне-2023: «Феррари» или «Мерседес».

«Феррари» сильна, но «Мерседес» будет сильнее. Особенно с таким гонщиком, как Льюис Хэмилтон. Он по-прежнему остается лучшим пилотом. Правда, у «Феррари» тоже очень хороший пилот — Леклер, но он все еще допускает ошибки", — приводит Sport Bild слова Марко.

Также он рассказал, какие улучшения будут проведены командой перед новым сезоном.

«Мы хотим быть такими же доминирующими в 2023 году. Нам нужно поработать над повышением надежности. В первых трех гонках мы трижды вылетали из-за технического сбоя. У нас был выдающийся сезон, но не все сложилось идеально. И нам все еще нужен идеальный день, чтобы победить «Мерседес» или «Феррари», -добавил специалист.

В сезоне-2022 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1», а Серхио Перес занял третье место.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/motorsport/formel-1/motorsport/formel-1-red-bulls-motorsport-boss-marko-max-schlaegt-keiner-mick-war-nie-thema-82102802.sportMobile.html
Хельмут Марко
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