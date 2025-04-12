Хэмилтон доволен прогрессом «Феррари» после обновлений в Бахрейне

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон положительно оценил новые компоненты, которые команда «Феррари» привезла на «Гран-при Бахрейна».

«Обновления определенно работают. Огромное спасибо команде на базе за их титанический труд — создание таких элементов всегда требует колоссальных усилий. Видеть прогресс приятно, и теперь мы сосредоточены на том, чтобы раскрыть еще больше потенциала перед квалификацией», — рассказал Хэмилтон RaceFans.

Пилот подчеркнул, что стабильность машины позволяет ему точечно работать над каждым сектором трассы, но ключевым остается гоночный темп.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.