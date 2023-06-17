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Сегодня, 06:31

Хэмилтон: «Я люблю дождь, на мокрой трассе пилотировать интереснее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показавший лучшее время во второй практике на «Гран-при Канады», отметил, что ему нравится дождливая погода.

«Машина работает нормально, хотя похоже, что это самая неровная трасса из всех, на каких на доводилось выступать за долгое время. А вообще день странноватый, ведь первая сессия по загадочным причинам была остановлена, и мне жаль зрителей, ведь уже вчера на автодроме было очень много болельщиков. В этом городе очень любят «Формулу-1».

Мне нравится ездить по этой трассе, она просто классная! Я наслаждаюсь каждым моментом, как только выезжаю с пит-лейн. Машина оставила неплохое впечатление, однако нам есть над чем работать. Если в субботу пойдет в дождь, меня это вполне устроит, потому что я люблю такую погоду, ведь на мокрой трассе пилотировать интереснее", — приводит F1 News слова Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон за рулем болида &quot;Мерседеса&quot;. Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Канады»
Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-168373.html
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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