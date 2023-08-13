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Сегодня, 19:14

Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом контракте перед «Гран-при Нидерландов»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и «Мерседес» объявят о подписании нового контракта до конца августа, сообщает Corriere della Sera.

Ожидается, что команда сделает объявление перед «Гран-при Нидерландов». О том, на какой срок будет подписано соглашение, на данный момент неизвестно.

Ранее стало известно, что Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» о подписании контракта.

Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. В текущем сезоне 38-летний пилот занимает 4-ю строчку в личном зачете «Формулы-1», имея в активе 148 очков.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 24 по 27 августа.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/231280/hamilton-merceds-extend-contract-for-dutch-gp.html
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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