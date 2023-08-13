Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом контракте перед «Гран-при Нидерландов»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и «Мерседес» объявят о подписании нового контракта до конца августа, сообщает Corriere della Sera.

Ожидается, что команда сделает объявление перед «Гран-при Нидерландов». О том, на какой срок будет подписано соглашение, на данный момент неизвестно.

Ранее стало известно, что Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» о подписании контракта.

Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. В текущем сезоне 38-летний пилот занимает 4-ю строчку в личном зачете «Формулы-1», имея в активе 148 очков.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 24 по 27 августа.