Хэмилтон избежал наказания за пирсинг, «Мерседес» оштрафован на 25 тысяч евро

Стюарды «Гран-при Сингапура» не стал наказывать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за пирсинг в носу, сообщает пресс-служба организации.

Пилота «Мерседеса» вызвали из-за того, что он использовал украшение во время гоночных сессий. Хэмилтон объяснил, что оставить пирсинг ему посоветовали врачи, и команда представила документы, подтверждающие его слова.

Льюис объяснил, что у него случались заражения из-за снятия и возвращения пирсинга.

В то же время «Мерседес» получил штраф в размере 25 тысяч евро за то, что пирсинг не был указан в форме, которую команда предоставила ФИА. Судьи согласились с тем, что ошибка в форме не была намеренной, поэтому ограничились денежным наказанием.