Хэмилтон избежал штрафа по итогам второй тренировки в Саудовской Аравии

Стюарды рассмотрели инцидент с участием британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и британца Александра Албона из «Уильямс» во время второй практики «Гран-при Саудовской Аравии».

Организаторы заслушали участников эпизода и представителей команд, изучили данные системы GPS, видео, хронометраж, телеметрию, командное радио, и определили, что болид Хэмилтона помешал машине Албона в 17-м повороте. Однако ее не посчитали опасной, поэтому гонщик «Феррари» избежал наказаний.

Албан признал, что ему помешали, но не считает ситуацию опасной, так как контроилровал свою машину. Однако во время сессии он заявил, что Хэмилтон действовал опасно.