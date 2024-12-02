Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:33

Хэмилтон извинился перед «Мерседесом» за два штрафа в Катаре

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что считает себя виноватым за слабый результат на «Гран-при Катара».

«Все не так уж здорово, но такое случается. Не нужно судить меня по тому, сколько раз я падаю, потому что я встану завтра и попробую еще раз. Машина не очень хорошо работала. В начале мы были очень далеко позади, и у нас не было возможности открывать крыло.

Но в сегодняшнем результате виноват я, поэтому приношу извинения команде за фальстарт, а затем за инцидент на пит-лейне», — сказал Хэмилтон Sky Sports F1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Катара». Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен». Хэмилтон занял 12-ю строчку.

Источник: Skysports
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Сегодня
Вчера
Неделя