Хэмилтон назвал свою лучшую гонку в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей лучшей гонке за всю карьеру.

«Думаю, безусловно, победу на «Гран-при Бразилии 2021» года можно назвать лучшей в моей карьере и, вероятно, одной из наиболее особенных. Я так гордился тем, что мог держать этот флаг (Бразилии) на подиуме. Потому что я смотрел новости во время пандемии, читал о многочисленных пугающих историях и чувствовал боль людей, которые теряли близких по всему миру. В Бразилии, насколько я помню, от вируса умерло около полумиллиона человек», — заявил Хэмилтон на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

На «Гран-при Австралии» Хэмилтон стал вторым. Победителем стал Макс Ферстаппен. Третье место занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.