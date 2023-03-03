Хэмилтон не подтвердил отсутствие украшений перед «Гран-при Бахрейна»

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не попал в список гонщиков, которые подтвердили отсутствие ювелирных украшений.

3 марта стартуют заезды первого этапа сезона-2023 «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна». Перед началом уик-энда команды доложили, что 19 гонщиков из 20 выполняют указания ФИА.

«Мерседес» не подтвердил, что Льюис Хэмилтон соблюдает правило, запрещающее носить любые ювелирные украшения на теле в виде пирсинга, металлических цепей или часов», — говорится в заявлении ФИА.

В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» высказывал недовольство действиями регулятора, который ужесточил контроль за ношением металлических изделий. Хэмилтон получил отсрочку на несколько гонок, после чего был вынужден удалить пирсинг из носа.