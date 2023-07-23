Хэмилтон: «Я постараюсь удержать Ферстаппена позади, но «Ред Булл» значительно быстрее нас»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от гонки «Формулы-1» в Венгрии.

Британец стартует с поул-позиции. В квалификации он опередил ставшего вторым Макса Ферстаппена («Ред Булл») на 0,003 секунды.

«Скорее всего, Ферстаппен просто пронесется мимо меня и исчезнет впереди, как и случалось в большинстве гонок этого сезона. «Ред Булл» опережает нас где-то на полсекунды на одном круге, если говорить о гоночном темпе. Если я каким-то чудом смогу достать кролика из шляпы, то постараюсь удержать Макса позади. Посмотрим, как все сложится», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Гонка «Формулы-1» в Венгрии состоится в воскресенье, 23 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.