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Сегодня, 15:26

Хэмилтон: «Я постараюсь удержать Ферстаппена позади, но «Ред Булл» значительно быстрее нас»

Иван Торопцев
Корреспондент
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от гонки «Формулы-1» в Венгрии.

Британец стартует с поул-позиции. В квалификации он опередил ставшего вторым Макса Ферстаппена («Ред Булл») на 0,003 секунды.

«Скорее всего, Ферстаппен просто пронесется мимо меня и исчезнет впереди, как и случалось в большинстве гонок этого сезона. «Ред Булл» опережает нас где-то на полсекунды на одном круге, если говорить о гоночном темпе. Если я каким-то чудом смогу достать кролика из шляпы, то постараюсь удержать Макса позади. Посмотрим, как все сложится», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Гонка «Формулы-1» в Венгрии состоится в воскресенье, 23 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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