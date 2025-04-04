Хэмилтон описал ощущения от болида «Феррари» в Сузуке

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ощущениями от болида после четвертого места во второй тренировке «Гран-при Японии».

«День выдался в целом удачным. Эта трасса просто потрясающая — особенно первый сектор, где с новым покрытием можно выжать максимум скорости. В первой сессии баланс машины оставлял желать лучшего, но ко второй тренировке мы заметно улучшили ситуацию. Я доволен тем, как мы работаем, хотя впереди еще есть над чем поработать. Погода может внести коррективы, так что важно сохранять концентрацию. Пока мы в неплохой форме, и мне интересно, что нам удастся показать в эти выходные», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.