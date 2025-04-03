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3 апреля, 14:00

Хэмилтон: «Слухи о моем разочаровании в «Феррари» — это полная ерунда»

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опроверг слухи о потере веры в «Феррари» после дисквалификации в Китае.

«Разочарование? Нет. Мы разобрали ситуацию на базе, извлекли уроки и движемся дальше. Меня впечатлила реакция команды — как анализировали данные, искали решения. Важен прогресс, а не единичные неудачи.

Читал глупости в соцсетях, будто я разуверился в команде. Это полный бред! Я верю в этот проект на 100%. Никто не ожидал, что мы с первого сезона начнем доминировать — я тем более. Адаптация требует времени.

Последние месяцы я изучал, как работает «Феррари». У каждой команды свой подход: в «Макларен» было одно, в «Мерседес» — другое, здесь — третье. Я наблюдаю, чтобы понять, где могу принести максимальную пользу. Мне нравится видение Фредерика Вассера», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Skysports
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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