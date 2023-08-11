Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:02

Хэмилтон отказался от контракта с «Феррари»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отклонил предложение «Феррари» на фоне сомнений в контракте с «Мерседесом», сообщает итальянский журналист Лео Туррини.

По данным источника, президент итальянской команды Джон Элканн лично связывался с Хэмилтоном, чтобы предложить ему контракт, от которого тот «вежливо» отказался. У Хэмилтона в конце этого сезона истекает контракт, неоднократно заявлялось, что новое соглашение будет заключено.

38-летний Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года.

На данный момент он занимает четвертую строчку в личном зачете пилотов, набрав 148 очков. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 августа в Нидерландах.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вассер: «К сентябрю болид «Феррари» должен стать на 0,2 секунды быстрее»