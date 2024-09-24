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Сегодня, 16:37

Хэмилтон перед переходом в «Феррари» начал учить итальянский язык

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон начал брать уроки итальянского языка, сообщает Corriere Dello Sport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдет в «Феррари». Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер.

Изучив итальянский язык хотя бы на начальном уровне, Хэмилтон рассчитывает быстрее найти контакт с командой и наладить отношения со своим будущим гоночным инженером Риккардо Адами. Отмечается, что точно также в свое время делал немец Михаэль Шумахер.

Феррари
Льюис Хэмилтон
Михаэль Шумахер

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