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Сегодня, 16:57

Хэмилтон попал в аварию во время тестовых заездов «Феррари» в Барселоне

Сергей Ярошенко
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон попал в аварию во второй день частных тестов в Барселоне, сообщает Motorsport.

По информации источника, британец не справился с управлением и врезался в ограждение трассы во время утренней сессии. Хэмилтон был за рулем модифицированной версии Ferrari SF-23 2023 года.

В результате инцидента сам спортсмен не пострадал, в то время как автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов.

Отмечается, что команда «Феррари» в настоящий момент анализирует произошедшее.

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».

Источник: Motorsport
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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