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29 июня, 23:29

Хэмилтон предложил ФИА ввести новое правило, которое остановит доминирование «Ред Булл»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ФИА стоит запретить командам начинать работу над болидом следующего года слишком рано. По его мнению, новое правило остановит доминирование «Ред Булл» в «Формуле-1».

«Если они и так далеко впереди, то им больше не нужно дорабатывать болид этого года. Я думаю, ФИА стоит установить временные рамки, установить какую-то дату, с которой всем командам будет разрешаться работать над машинами следующего года. Скажем, с 1-го августа — чтобы ни у кого не было преимущества на следующий сезон. Тогда мы сможем наблюдать за настоящей гонкой. Мне такое решение кажется разумным. Может, стоит ввести это правило не со следующего года, но оно должно быть», — приводит Independent слова Хэмилтона.

На данный момент общий зачет «Формулы-1» возглавляет пилот «Ред Булл» Макс Фестаппен, который набрал 195 очков. Его товарищ по команде Серхио Перес идет на второй строчке (126 очков). Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» замыкает тройку лидеров (117 очков).

В Кубке конструкторов сезона-2023 лидирует «Ред Булл» (321 очко). Второе место занимает «Мерседес» (167), третье — «Астон Мартин» (154).

Источник: https://www.independent.co.uk/f1/lewis-hamilton-fia-red-bull-british-max-b2366669.html
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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