Хэмилтон признал, что «Мерседесу» нужно работать над изменением концепции болида

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам «Гран-при Бахрейна» признал, что команде нужно работать над изменением концепции болида.

«В целом мне понравилось. Я люблю гоняться. Машина не подпрыгивала, голова на месте, зубы тоже на месте, спина не болит (смеется). Так что в целом гонка мне понравилась. В прошлом году я говорил команде обо всем. Рассказывал обо всех проблемах болида. За карьеру я управлял очень многими машинами. И знаю, какие особенности нужны болиду, а какие нет.

Дело в ответственности. В том чтобы встать и сказать: «Знаешь, да, мы тебя не послушали, машина сейчас не так хороша, как должна быть». Нам нужно над этим работать. Над балансом в поворотах и всех остальных слабых сторонах болида», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

По итогам «Гран-при Бахрейна» британец Хэмилтон финишировал пятым. Его соотечественник и партнер по «Мерседес» Джордж Расселл — седьмым.