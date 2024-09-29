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Сегодня, 11:15

Хэмилтон признался, что большую часть своей жизни страдал депрессией

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что на протяжении многих лет, начиная с подросткового возраста, боролся с депрессией. По словам гонщика, ему было трудно справиться с издевательствами в школе и давлением, связанным с попытками добиться успеха в автоспорте.

«Когда мне было двадцать с небольшим, у меня были действительно трудные периоды. Я имею в виду, что боролся с психическими проблемами на протяжении всего времени. Депрессии сопровождали меня почти всю жизнь, начиная с самого раннего возраста, когда мне было где-то 13... Я думаю, это связано с давлением из-за гонок и издевательствами в школе. Мне не с кем было поговорить», — сказал Хэмилтон в интервью The Times.

Британец отметил, что много лет назад общался с психологом, но это ему на тот момент не помогло. Тем не менее, сейчас он не испытывает тех проблем, с которыми сталкивался в прошлом.

«Но то, что могло разозлить меня в прошлом, не злит меня сегодня. Я стал более усовершенствованным», — добавил гонщик.

39-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом мира. Также он первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед. Британский пилот выступал за «Макларен» с 2007 по 2012 год, а затем перешел в «Мерседес». С сезона-2025 Хэмилтон присоединится к «Феррари».

Формула-1
Льюис Хэмилтон

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