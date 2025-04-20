Хэмилтон признался, что ему некомфортно в болиде «Феррари»

Британский пилот Льюис Хэмилтон пошутил, что ему необходима трансплантация мозга, чтобы привыкнуть к управлению болидом «Феррари», в котором он чувствует себя некомфортно.

В субботу 40-летний гонщик занял седьмое место в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Поул завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Я чувствую себя некомфортно в машине. Просто не чувствую ее. Чтобы это изменить, мне нужна трансплантация мозга», — приводит слова Хэмилтона RaceFans со ссылкой на Viaplay.

Хэмилтон выступает за «Феррари» с этого сезона. Его лучший результат за болидом итальянской команды — пятая позиция на «Гран-при Бахрейна».