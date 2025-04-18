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Сегодня, 10:48

Хэмилтон признался, что ему пришлось радикально поменять стиль пилотирования в «Феррари»

Сергей Ярошенко
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал об адаптации стиля пилотирования к новому болиду.

«У всех пилотов есть свой стиль пилотирования, мой работал хорошо долгие годы. Конечно, иногда приходится адаптироваться к тем или иным особенностям машины, но в этот раз потребовались радикальные изменения. Я смог найти пару решений, которые сработали в предыдущей гонке. Но использовать это каждый раз не так легко, особенно в квалификациях, где нужно атаковать на пределе. Нужно просто набраться терпения и продолжать работать. Я с этой машиной уже перепробовал более или менее все доступные варианты настроек. Сейчас я понимаю, что работает, а что нет», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

После 5 этапов 40-летний британец занимает седьмое место в личном зачете с 25 очками.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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