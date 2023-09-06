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Сегодня, 17:44

Пилот «Мерседес» Хэмилтон: «Мы просто уже отсчитываем дни до февраля»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что немецкая команда уже с нетерпением ждет сезона-2024.

«Гонки для меня проходят довольно просто. Мне просто нужно лучше выступить в квалификации, чтобы день самой гонки не был таким трудным. Также стоит смириться с той машиной, которая у нас есть на данный момент. В Монце мы стали третьими по скорости, и это, очевидно, неприятно для всех нас. Мы хотели бы быть быстрее. Но на самом деле мы просто уже отсчитываем дни до февраля», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

На «Гран-при Италии» Хэмилтон занял шестое место. В общем зачете пилотов 38-летний британец занимает 4-е место (164 очка).

В конце августа Хэмилтон продлил контракт с «Мерседес» до сезона-2025. В Кубке конструкторов немецкая команда на данный момент располагается на 2-й строчке.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/hamilton-counting-down-days-to-mercedes-f1-launch-amid-painful-races/10516707/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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