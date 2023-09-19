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Сегодня, 20:05

Хэмилтон прокомментировал иск Массы о чемпионстве в сезоне-2008

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о намереньях бразильца Фелипе Массы, который подал в Международную автомобильную федерацию (ФИА) иск о пересмотре результатов чемпионата 2008 года в связи с требованием аннулировать результаты «Гран-при Сингапура» того сезона.

«Если это то направление, в котором Фелипе хочет двигаться, то это его решение. Я предпочитаю не зацикливаться на прошлом, будь то 15 лет назад, 2 года назад или 3 дня назад. Меня интересует только настоящее, и я сосредоточен на том, чтобы помогать своей команде каждую неделю», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике-младшего в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации. Чемпионом стал Хэмилтон.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фелипе Масса
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