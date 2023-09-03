Хэмилтон — о столкновении с Пиастри: «Это полностью моя вина. Я сразу же извинился перед Оскаром»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на «Гран-при Италии».

Семикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф за контакт с болидом Пиастри.

«В любой гонке приходится бороться за каждую позицию. Мы стартовали на шинах «хард», и в начале мне было сложно, но мне понравилась борьба, которая состоялась к концу гонки. Однако я неправильно оценил пространство, которое было между мной и Пиастри. Это полностью моя вина. Я сразу же извинился перед Оскаром, и мы оставили этот эпизод позади», — сказал Хэмилтон.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстапенн. Он выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Второе место занял еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес. Хэмилтон финишировал 6-м, Пиастри — 12-м.