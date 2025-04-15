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Формула-1

15 апреля, 10:03

Хэмилтон: «В воскресной гонке я почувствовал серьезный прогресс»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о прогрессе в адаптации к новому болиду.

«В воскресной гонке я почувствовал серьезный прогресс. Во втором отрезке у меня наконец появилось то самое единство с машиной — баланс стал идеальным и мой стиль пилотирования начал работать. Теперь главное — воспроизводить эти ощущения на каждом этапе. Машина требует другого подхода, и я постепенно к этому привыкаю.

Поначалу я пытался ездить так же, как раньше, думая: «Машина подстроится под меня». Пришлось перестроиться.

«Феррари» — потрясающая команда с невероятной энергетикой. Ребята выкладываются на все сто: например, в этом уик-энде у нас были отличные пит-стопы. Я тоже учусь новому — даже в таких мелочах, как взаимодействие с командой во время остановок.

Стратегически мы тоже растем от гонки к гонке. Пока не все идеально, но прогресс очевиден», — рассказал Хэмилтон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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