Хэмилтон рассказал о своей адаптации в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о своей адаптации в команде.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы научиться эффективно взаимодействовать с командой и обмениваться важной информацией. С каждыми выходными я чувствую себя в «Феррари» все увереннее — и с самой машиной, и с коллективом. Постепенно привыкаю к элементам в кокпите и точнее работаю с настройками.

Я стараюсь глубже разбираться в возможных изменениях конфигурации болида, чтобы мы могли вносить осмысленные корректировки. Мы приближаемся к моменту, когда я смогу направлять развитие машины в правильное русло и точнее понимать, какие инструменты использовать для ее оптимальной настройки. Так что да, адаптация идет хорошо, и я уверен, что с каждой гонкой будет еще комфортнее» — приводит слова Хэмилтона издание Autoracer.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.