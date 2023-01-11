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Сегодня, 10:15

Хэмилтон рассказал, с какой основной проблемой приходится сталкиваться пилотам «Формулы-1»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос, какие препятствия приходится преодолевать пилотам, чтобы достичь вершины автоспорта.

«Проблема нашего вида спорта заключается в том, что он дорогой. Мы живем в Англии. Но сегодня есть много людей, компаний, которые стремятся улучшить наш вид спорта, сделать его разнообразным и инклюзивным. Однако многие компании хотят, чтобы их партнеры несли правильное послание. Дело не только в том, что вы делаете на трассе, но и в том, как себя преподносите, как ведете себя, когда проигрываете», — сказал Хэмилтон.

По итогам сезона-2022 британский гонщик занял 6-е место в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 240 очков.

Источник: https://formula1news.co.uk/lewis-hamilton-stresses-huge-problem-with-formula-1/
Льюис Хэмилтон
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