Хэмилтон считает, что после завоевания второго титула Ферстаппен стал сильнее

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон уверен, что опередить гонщика «Ред Булл» в этом сезоне «Формулы-1» будет чрезвычайно сложно.

«Думаю, он будет очень, очень в себе уверен. Мне кажется, в прошлом году «Ред Булл» удалось разработать потрясающую машину, они побили практически все возможные рекорды. Не думаю, что Макс может оступиться. Он чемпион мира, так что я бы не стал подвергать сомнению его настрой и его собранность. Думаю, он будет собран и сосредоточен как никогда, а уже наша задача — постараться его догнать», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

Второй этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 17 по 19 марта в Джидде (Саудовская Аравия).