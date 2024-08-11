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Сегодня, 09:15

Хэмилтон считает, что у Норриса есть шансы опередить Ферстаппена в борьбе за титул чемпиона мира

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил шансы гонщика «Макларен» Ландо Норриса обойти Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке за титул чемпиона мира.

«Это не невозможно, но данная задача очень и очень сложная. Это огромный вызов, но абсолютно не невозможно. У «Макларен» есть два очень сильных гонщика, которые в состоянии конкурировать с «Ред Булл» в чемпионате. У них точно есть то, с чем можно работать», — приводит RacingNews365 слова Хэмилтона.

На данный момент Ферстаппен является лидером личного зачета пилотов в «Формуле-1», набрав 277 очков за 14 этапов. Норрис идет на второй позиции с 199 очками.

Ранее пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что приоритетной целью для команды является борьба за Кубок конструкторов, а не стремление помочь Норрису выиграть чемпионат мира.

Источник: RacingNews365
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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